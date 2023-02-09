سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال وتوجه دعوة دولية


أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب الشمال السوري بلغت 1347 قتيلاً و2295 مصاباً.

وقال الغباش خلال مؤتمر صحفي،: "بعد مرور أيام... يمكننا توقع تضاؤل فرص إيجاد ناجين على قيد الحياة، مشيرا إلى أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقاتها، لكن نقص التجهيزات أثر كثيراً... هناك عمل تطوعي بطولي يساعد في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "أبرز التحديات هي الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والاستعداد لأي طارئ ويجب أن يكون هناك قرار دولي واحد برفع العقوبات... وهنا لا نستجدي... هذا حقنا".

وتابع: "لا أتحدث من منطلق سياسي بل من منطلق طبي وإنساني، معاناة الشعب السوري ليست من الزلزال إنما من الزلزال الغربي الذي يضرب سوريا منذ 11 عاما ويعيقه من ترميم نفسه، والعقوبات الغربية لا تقيم وزنا للمواطنين حتى لو كانوا مهددين بالكوارث الطبيعية".

ودعا الغباش، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة والصليب الأحمر وغيرهم "لمد يد العون لمواجهة الكارثة، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات مستمر إلى سوريا ونتأمل وصول المساعدات النوعية التي نحتاجها".

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