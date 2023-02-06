سوريا - لبنان - فلسطين

وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال


أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 371 وفاة و و1089 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، كما تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات.

من جهته قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليس هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض

ففي حلب ذكرت قناة الإخبارية السورية أنه جراء الزلزال، تهدم عدد كبير من الأبنية، حيث تم رصد انهيار 21 بناء في حلب أكثرها ضمن أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين وتضرر عدد كبير من السيارات.

من جهته أفاد نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب بـ24 حالة وفاة سجلت بمشفى الرازي ومئة إصابة.

ودعت محافظة حلب الأهالي وشركات القطاع الخاص من متعهدين ومقاولين ممن لديهم آليات لمؤازرة مؤسسات القطاع العام والمديريات الخدمية للاستنفار والمساهمة في عمليات الإنقاذ خصوصا في الأحياء الشعبية.

من جهته قال محافظ اللاذقية عامر اسماعيل:يوجد 68 وفاة و340 إصابة، و52 بناء في حالة انهيار كلي، وفي مدينة جبلة 21 بناء في حالة انهيار.

وفي مدينة القدموس، تم تسجيل انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة.

وفي بانياس، شوهدت انهيارات بسيطة بشرفات بعض المنازل بالسوق الرئيسي بالمدينة ونقل 17 مواطنا إلى مشفى بانياس الوطني إثر إصابتهم بجروح بسيطة.

وفي محافظة حماة، ذكرت قناة الإخبارية أن مبنى مؤلفا من سبعة طوابق في حي الأربعين انهار بالكامل وفرق الدفاع المدني تعمل على إنتشال الضحايا

كما أفاد مصدر طبي بمشفى السقيلبية الوطني بوفاة شخصين وإصابة نحو 16 آخرين بكسور ورضوض جراء الهزة الأرضية.

كما تأثرت المنطقة الشرقية من سوريا، بدمار جراء الزلزال ما أسفر عن انهيار مبنى البريد في حي العمال (المقسم الثالث).

أما في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب وإدلب في الشمال السوري، فقد توفي 120 مدنيا وأصيب أكثر من 230 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، وفق ما أعلن عمال إنقاذ في حصيلة جديدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا.. الزلزال يتسبب بتوقف العمل في مصفاة نفطي
وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
بسبب "الحمى القلاعية".. السلطات الاردنية تغلق اسواق المواشي لمدة 14 يوما
هل أصبح الحل في لبنان عصياً على المسؤولين أم أنه صعب لأنهم مأجورين؟.
أسرى الحرية الأبطال في مواجهة بن غفير وحكومة الأنذال
عادت فلسطين..!
رجال الدولة في لبنان- إرتباك وعجز
يوميات بن غفير العنصرية وقراراته الفاشية
مسدس المقدسيين يخلط الاوراق وينتزع المبادرة من جنرالات امريكا
الإعتداء الصهيوني على إيران سيعالج بحجمه العسكري والمعنوي بدون مبالغة بالرَد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك