سوريا - لبنان - فلسطين

"كتائب القسام" تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية واستخراج معلومات حساسة تخص الجيش


أعلنت "كتائب القسام" يوم الأحد، أنها سيطرت على حوامة إسرائيلية خلال الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشفت "كتائب القسام" في تصريح مقتضب، أنها حصلت من الحوامة على معلومات حساسة تخص القوات الإسرائيلية.

وأضافت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 5 رجب 1444هـ الموافق لـ 27 يناير 2023 من السيطرة على حوامة صهيونية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأفادت بأن المهندسين تمكنوا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"كتائب القسام" تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية واستخراج معلومات حساسة تخص الجيش
"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل
لغز شهداء فلسطين..! 
جنين تعود إلى الواجهة والعمل الفدائي عادَ كما بدأ،
شكراً للمقاومة شكراً للشعب الفلسطيني
لبنان دخلَ مرحلة الإنفجار الكبير فَل نَعي خطورة المرحلة قبل فوات الأوان،
لبنان.. القضاء يطلق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت
سوريا في واجهة الأسابيع القادمة وتشديد الحصار عليها من لبنان،
خطأ الانشغال بالأزمات الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية الفلسطينية
بعد استئناف التحقيق.. قرار لبناني عاجل يخص "كارثة" بيروت
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك