سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل


قال الشيخ نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت "إن ساعة زوال كيان الاحتلال الصهيوني تقترب".

ونشر الشيخ نعيم قاسم "تغريدة" على "تويتر"، بارك من خلالها عملية القدس التي وقعت، أمس، معتبرا إياها ردا على "إجرام الصهاينة واحتلالهم".

وأوضح نائب الأمين العام ل‍حزب الله أن "المستقبل لفلسطين محرّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع"، مضيفا في تغريدته أن "ساعة الزوال ل‍إسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب".

وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان ب‍القدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

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