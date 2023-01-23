سوريا - لبنان - فلسطين

بعد استئناف التحقيق.. قرار لبناني عاجل يخص "كارثة" بيروت


استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الإثنين، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.

وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/ آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام ل‍أمن الدولة طوني صليبا.

ولم يتضح، حتى الآن، الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه.

والتحقيق معلّق منذ أكثر من عام في الانفجار الذي نجم وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وهز الانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. وأوقف عدد من الأشخاص عقب الانفجار.

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