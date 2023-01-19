سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: لا تسوية في المنطقة في ظل الصراع مع اسرائيل


صرح أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن سماحة السيد نصر الله قوله: "يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة".

وأضاف: "لا نقاش حول وجود ثروة هائلة في البحر الأبيض المتوسط ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم".

وأوضح السيد نصر الله: "قطعا وحتما وجزما يوجد نفط في اليابسة وفق الدراسات وما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

وتابع: "مغتربون لبنانيون يتعرضون للخطر والاعتداء الأميركي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب بتهم ظالمة".

وأكمل سماحته: "نحتاج إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفاً وتصمد وتتحدى وتتخذ قرارات جريئة".

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