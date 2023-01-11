وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق

توفي اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني، عن عمر ناهز 86 عاما.

وولد الحسيني في محافظة البقاع قضاء زحلة، وترأس مجلس النواب في لبنان منذ العام 1984 ولغاية 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية وكانت له مساهمة كبيرة بالتوصل إلى اتفاق الطائف لحل الأزمة اللبنانية.

يذكر أن الراحل حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. وما بين 1956-1963 عمل مديرا لإدارة شركة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في بعلبك.

من عام 1957 إلى 1998 كان رئيسا لبلدية شمسطار. وشارك في تأسيس "حركة أمل" في العام 1973، والتي كانت تعرف بذلك الوقت بـ"حركة المحرومين"، وتولى رئاستها ما بين 1978 - 1980 بعد اختفاء الإمام موسى الصدر.

كما شارك في تأسيس الهيئة الوطنية للمحافظة على الجنوب عام 1977، وانتخب عضوا في لجنتي المالية والأشغال. انتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني منذ عام 1972 وبكل الدورات التي تلت، حتى تاريخ استقالته من البرلمان في 12 أغسطس 2008.