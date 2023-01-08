سوريا - لبنان - فلسطين

الى انظمة التطبيع الخائنة..الشعوب العربية والإسلامية لن تنسى فلسطين القدس والاقصى.؟!


أسامة القاضي ||

 

 كاتب سياسي يمني

 

أستظافة المغرب مؤخرا مؤتمرا تحت عنوان، " التعايش والتسامح وبيان فوائد التطبعيه لمواطني المنطقة" شارك فيه المغرب الأردن والبحرين والامارات الى جانب الكيان الإسرائيلي وأمريكا.

لا يحتاج المرء ليكون خبيرا في السياسة ليعرف بأن اهداف المؤتمر هو العمل على تعميم حالة التطبيع لتشمل الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع عدو الامتين العربية والاسلامية، وخاصة بعد الصفعة القوية التي وجهتها تلك الشعوب العربية للتطبيع.

 بما فيها تلك الشعوب التي طبعت انظمتها مع الكيان الاسرائيلي وفي مقدمتها المغرب، حيث تم طرد ومقاطعة المراسلين والصحفيين الاسرائيليين في مونديال قطر، ورفع العلم الفلسطيني على اكتاف لاعبي المنتخب الوطني المغربي، وعلى مدرجات الملاعب.

القائمون على ذاك المؤتمر يعملون على ان تنسى الشعوب العربيه والاسلاميه فلسطين والقدس والاقصى، وتنسى جرائم اعدام الفلسطينيين في الشوارع يوميا، وتنسى تهويد القدس، متناسين ان من المستحيل ان تنسى الشعوب التي طبعت انظمتها مع الكيان الاسرائيلي كل ذلك ، فالقضية الفلسطينية مرتبطة عضويا مع الدين الاسلامي، والتطبيع من وجهة نظر الشعوب هو ان "تتخلي عن دينها"، وهذا ضرب من المحال.

مثل هذه المؤتمرات جل ما يمكن ان تحققه هو شراء ذمم أشباه النخب العربية، التي تحولت الى ابواق لهذه الانظمة مقابل حفنة من الدولارات وهي نخب منبوذة من الاساس من قبل الشعوب، ولا تمثل الا نفسها. فجميع الانظمة العربية التي طبعت مع "اسرائيل" تم طعنها من الخلف.

 فـ"اسرائيل" اليوم تسعى لشق قناة تربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، لضرب قناة السويس، كما تقوم جهارا نهارا بسرقة مياه الاردن. وإيضا تستغل دويلة الامارات لتبييض وجه شركاتها الداعمة لارهاب الدولة، وجعلت من البحرين مركزا للتجسس على دول المنطقة، فيما هي مشغولة في نشر الرذيلة والفتن في باقي الدول الاخرى.. هذه هي "البضائع" التي حصت عليها الانظمة العربية من التطبيع.

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى انظمة التطبيع الخائنة..الشعوب العربية والإسلامية لن تنسى فلسطين القدس والاقصى.؟!
الإنعزالية عادت الى لبنان من أبواب الفراغ الواسعة، والتقسيم يطرق أبواب اللبنانيين.
الكيان الصهيوني يعيش بين جِدارَين سميكين..!
"حزب الله" يدق ناقوس الخطر! للاتفاق بسرعة حول اسم رئيس جديد للبلاد.
في دمشق. لقاء سوري إماراتي يبحث علاقات البلدين
لبنان يدفع ضريبة ما أقترفته أيادي العملاء
أنقرة تحسم الجدل بشأن لقاء أردوغان والأسد
ملخص قراءة إستشرافية لحكومة الكيان المحتل الجديدة ومواقفها برئاسة بنيامين نتنياهو
حزب العدالة والتنمية التركي: لقاء الأسد وأردوغان على جدول الأعمال
قصف تركي شمال سوريا.. قتلى بينهم قياديون في "قسد"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك