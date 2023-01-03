سوريا - لبنان - فلسطين

قصف تركي شمال سوريا.. قتلى بينهم قياديون في "قسد"


ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عددا من أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بينهم قياديون قتلوا، وأصيب آخرون، بقصف جوي بطائرة مسيرة تركية في محيط مدينة الحسكة.

وذكرت الوكالة أن الطائرة استهدفت موقعا استخباراتيا لـ "قسد" في محيط مدينة الحسكة، شرقي سوريا.

ونقلت عن مصادر محلية أن "مجموعة من مسلحي وقياديي قوات قسد قتلوا وأصيب آخرون"، جراء القصف الذي استهدف الموقع الاستخباري في بلدة تل طويل مرشو في المحيط الشمالي لمدينة الحسكة.

وأشارت إلى أن الموقع المستهدف "يضم مخبأ أرضيا سريا تابعا لما يسمى بالاستخبارات"، وأنه كان يتبع سابقا ل‍وزارة الري في الحكومة السورية.

وأضافت المصادر أن "سيارات عسكرية تابعة لـ (قسد) كانت تعمل على نقل القتلى والمصابين من الموقع المذكور إلى المشافي الميدانية التابعة لها".

وقالت إن "سكان المنازل القريبة من الموقع الذي تم استهدافه فرّوا خارج منازلهم جراء الانفجار العنيف".

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