سوريا - لبنان - فلسطين

السيد نصر الله يلقي "خطابا مهما" غدا الثلاثاء


أعلن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي،  الاثنين ، أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيلقي خطابا مهما جدا يوم غد الثلاثاء، فيما نفى الشائعات حول تدهور حالته الصحية . 

وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "السيد حسن نصر الله سيلقي خطابا مهما يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ". 

وأضاف أن "دوائر القرار السياسية والاعلامية التابعة للمحور الامريكي في المنطقة أصيبت بإحباط شديد عندما علمت بأن السيد سيلقي خطابا بذكرى استشهاد قادة النصر العظيم". 

وأشار إلى أن "وسائل إعلام العدو تشارك القنوات الفضائية العربية المؤيدة لإسرائيل وأمريكا في بث الأكاذيب حول تدهور الحالة الصحية للسيد حسن نصر الله ". 

ونفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني، الشائعات التي نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، مؤكدا أنه في صحة كاملة ويتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس إنفلونزا ".

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السيد نصر الله يلقي "خطابا مهما" غدا الثلاثاء
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