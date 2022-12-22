الأردن.. تغيير وزاري في حكومة الخصاونة

أجرى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تعديلا على حكومته، وشمل التعديل قبول استقالة وزير السياحة نايف الفايز وتعيين مكرم القيسي خلفا له.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ان بيان التغيير جاء فيه: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بتعيين مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار".

وأضاف البيان: "صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة نايف حميدي محمد الفايز، وزير السياحة والآثار من منصبه اعتبارا من تاريخ اليوم".

وأدى الوزير القيسي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.