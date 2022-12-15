سوريا - لبنان - فلسطين

للمرة العاشرة.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية


أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وذكرت وسائل إعلام، أن "البرلمان اللبناني أخفق للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للجمهورية".

وعقد مجلس النواب اللبناني، في وقت سابق من اليوم، عاشر جلساته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط جدل سبَّبه إصرارُ أطراف سياسية على طرح مرشحْ تحدي في مقابل دعوات للحوار من أجل التوافق على اسم الرئيس.

ولم يتمكّن أي مرشح من تأمين أصوات غالبية الثلثين اللازمة دستورياً للفوز، أي ما يعادل 86 صوتاً من أصل 128 مجموع عدد النواب.

وجاءت نتائج أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية كالآتي:

-ميشال معوض: 38

-أوراق بيضاء: 37

-عصام خليفة: 8

-صلاح حنين: 2

-زياد بارود: 2

-أسماء أخرى: 3

-أوراق ملغاة: 19

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