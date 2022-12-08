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سوريا - لبنان - فلسطين
اغتيال ثلاثة من أكبر قادة الموساد الاسرائيلي في بيت شامان بالأراضي المحتلة هذه الليلة وهم المسؤولين عن اغتيال العالم النووي الشهيد فخري
وكالة انباء براثا
100
2022-12-08
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اغتيال ثلاثة من أكبر قادة الموساد الاسرائيلي في بيت شامان بالأراضي المحتلة هذه الليلة وهم المسؤولين عن اغتيال العالم النووي الشهيد فخري
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اغتيال ثلاثة من أكبر قادة الموساد الاسرائيلي في بيت شامان بالأراضي المحتلة هذه الليلة وهم المسؤولين عن اغتيال العالم النووي الشهيد فخري
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