سوريا - لبنان - فلسطين

للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للبلاد


أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخاب رئيس الجمهورية للمرة السابعة على التوالي.

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب للمرة السابعة على التوالي.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، فان "جلسة البرلمان المنعقدة، اليوم الخميس، حضرها 108 نواب من أصل 128".

وحدد رئيس البرلمان اللبناني، يوم الخميس المقبل، موعدا جديداً لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، سابع جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعثر الجلسات الست السابقة.

 

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