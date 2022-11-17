سوريا - لبنان - فلسطين

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس الجمهورية


أخفق البرلمان اللبناني اليوم الخميس للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة الاثنين المقبل في محاولة أخرى لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الجاري.

وكان البرلمان اللبناني قد أخفق في الجلسة الأولى التي عقدها لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب، في حين لم تعقد الجلسة الثانية الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب.

ووفق الدستور، يحتاج انعقاد جلسة الانتخاب إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، بينما حدد نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، والغالبية المطلقة في الدورات التالية.

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