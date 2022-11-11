سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: من يمنع غاز مصر وكهرباء الأردن عن لبنان هو ذاته من وضع قانون "قيصر"


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله إن من يمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية عن لبنان هي الولايات المتحدة التي وضعت قانون "قيصر".

جاء ذلك في كلمة للسيد نصر الله في مراسم "يوم الشهيد" في "مجمع سيد الشهداء"، تناول فيها عددا من القضايا الراهنة، ومنها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم توقيعه مؤخرا مع إسرائيل.

وقال سماحته إن لبنان يمتلك فرصة لأن تكون لديه ساعات تغذية كهربائية بنحو 10 ساعات، وأشار إلى أن إيران وافقت على طلب وفد لبناني زارها من أجل مساعدة لبنان في ذلك، وأنها وافقت على الكميات المطلوبة، واتُخذت القرارات، ولكن المشروع مُعطل لأن "اللعنة الأميركية" منعت ذلك.

وقال السيد نصر الله إن الولايات المتحدة التي وضعت قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات على سوريا والشركات التي قد تتعامل معها، "لم تنجز اتفاق ترسيم الحدود البحرية من أجل لبنان" وإنما أنجزته لتجنّب الحرب "لأن أولوياتها مختلفة".

واعتبر سماحته أن لبنان حصل على مطالبه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية "بقوته والتقاطه للحظة التاريخية".

وقال سماحته إن تحقيق لبنان القوي الذي يتمكن من استخراج الغاز، يتطلب "الاتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها".

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