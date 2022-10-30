سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس اللبناني يعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي


أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي،

وفي كلمة له أمام مؤيديه، قال الرئيس ميشال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري قبل يوم من إنتهاء ولايته: "اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة".

وأضاف متوجها لأنصاره: "أرى اليوم فيكم رجال مقاومة لم يخافوا من البندقية، ولا الحبس، ولا العصا"، متابعا: "اليوم نعود إلى الوطن الذي دفعنا ثمنه دمنا".

وأكمل عون: "كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة من حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ"، مضيفا: "عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة".

واستطرد: "اجتمعنا اليوم لنلتقي بكم.."اشتقنالكم"، وهم يحاربوننا لان هناك تحقيق يودي بهم الى المحاكم".

 

وأردف: "ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية من النفط والغاز التي ستعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ البلاد".

 

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