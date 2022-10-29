سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله : كدنا نصل للحرب قبل التوصل لترسيم الحدود البحرية


اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، السبت، أن المقاومة كانت عاملاً حاسماً في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال السيد نصر الله في كلمة له، "كدنا أن نصل إلى الحرب قبل التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف أن "الموقف الرسمي ساهم مع تهديد المقاومة وجاهزيتها وإرسال المسيرات والدعم الشعبي في إنجاز اتفاق الترسيم".

ونجح لبنان وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، حددت بموجبه المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر الأبيض المتوسط.

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