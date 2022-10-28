سوريا - لبنان - فلسطين

الكشف عن ملصق جائزة فلسطين العالمية للآداب في بيروت


نداء حرب ||

 

كشفت فعالية "جائزة فلسطين العالمية للآداب" التي تنعقد في بيروت في 2 تشرين الثاني القادم، عن ملصق هذه التظاهرة الأدبية المخصّصة لقضية فلسطين.

 وجاء الملصق على شكل كتاب تاريخي يحمل عراقة وقدم هذه البقعة من المعمورة، منقوش عليه القدس الشريف محفورة بداخله خريطة فلسطين.

وتشهد في 2 نوفمبر/تشرين الثاني القادم الأربعاء المقبل، فعاليات حفل اختتام "جائزة فلسطين العالمية للآداب" في العاصمة اللبنانية بيروت، بغية تعريف وتكريم الكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني وتحرير القدس الشريف.

وتسلط جائزة فلسطين العالمية للآداب عدساتها على القضية الفلسطينية، وتأسست قبل ثلاثة أعوام في عام 2019 ، تُقام كل سنتين مرة، وهي جائزة غير حكومية أسستها المؤسسات الثقافية والأدبية واتحادات الكتاب والنشر في عدد من الدول الإسلامية والعالم وقامات أدبية وثقافية عربية وإسلامية مرموقة.

وفيما يجري تحكيم الأعمال المتنافسة على قدم وساق منذ مدة وحتى الآن، ستعلن نتائج لجنة التحكيم في نوفمبر القادم، يشار الى أن مراسم حفل توزيع جائزة فلسطين العالمية للاداب، تقام كل عامين،حيث هذا العام ستقام في بيروت، كما يمنح العمل الافضل في كل مجموعة تمثال وجائزة نقدية.

والهدف من الجائزة وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لها على الإنترنت(palintaward.com) هو تقديرالكتّاب في جميع انحاء العام الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني المظلوم بكتاباتهم.

 

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الكشف عن ملصق جائزة فلسطين العالمية للآداب في بيروت
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