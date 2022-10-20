سوريا - لبنان - فلسطين

مجدداً.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية


دعا رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الاثنين المقبل بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب في جلسة اليوم.

وقالت وسائل اعلام لبنانية ان "البرلمان اللبناني أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب".

وبحسب الوسائل، فأن رئيس البرلمان اللبناني دعا إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الاثنين المقبل.

وكان البرلمان أخفق في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 29 سبتمبر/أيلول الماضي لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب،

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.

وهذه المرة الثالثة التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي وجلسة يوم 13/10/2022 ايضاً.

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مجدداً.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
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