سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا.. تصفية قيادات في "داعش" الارهابي بعملية أمنية


أفاد مصدر أمني سوري، بالقضاء على "مجموعة إرهابية" من قيادات تنظيم "داعش"الارهابي في مدينة جاسم بريف درعا.

وقال المصدر بحسب وكالة "سانا"، إن "الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبإسناد من وحدات الجيش تمكنت من القضاء على مجموعة إرهابية من متزعمي تنظيم داعش، وذلك من خلال متابعة العملية الأمنية واستكمال عمليات التمشيط في المدينة".

وأضاف المصدر أنه "من خلال عمليات التمشيط في مدينة جاسم تم ضبط مقر بداخله ورشة تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة التي كان يستخدمها إرهابيو داعش في عملياتهم وبداخله عشرات العبوات والأحزمة الناسفة".

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "عمليات التمشيط مستمرة لتطهير مدينة جاسم من إرهابيي داعش فيما تقوم وحدات الجيش بفرض طوق ناري حول المدينة واستهداف مواقع وتحركات إرهابيي التنظيم بالوسائط النارية المناسبة".

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