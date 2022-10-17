سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو تعلن مقتل 100 متطرف بغارات جوية في سوريا


أعلن اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكرا لتدريب المسلحين في سوريا، مما أسفر عن مقتل حوالي 100 ارهابي.

وبحسب إيغوروف، في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، الخاضعة لسيطرة تركيا، تستمر اشتباكات الارهابيين فيما بينهم في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق نفوذ سوريا.

وقال إيغوروف "من أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية، قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية على معسكر تدريب للمسلحين في منطقة 1.3 كم شمال شرق بلدة قطمة ومركز قيادة غير شرعي".

وذكر إيغوروف أن "مركز القيادة والمخازن بالأسلحة والذخائر والعتاد ومقر المعسكر تم تدميرها بالكامل بما في ذلك 15 مركبة تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق".

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