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سوريا - لبنان - فلسطين

اشتداد الاشتباكات بين جبهة النصرة الارهابية وما يسمى بالفيلق الثالث الارهابي على الرغم من وجود هدنة


افادت الانباء الواردة من سوريا عن وقوع اشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة والفرقة الثالثة الارهابيتين في مدينة كفرجنة في الشمال السوري

وقالت الانباء ايضا عن تعزيزات كبيرة وصلت إلى النصرة الان لفتح محور آخر مع إسناد لطيران تركي مسير .

واضافت عن هروب مئات السجناء من سجن عفرين المركزي الذي وقع تحت سيطرة جبهة النصرة هذا اليوم 

واوضحت انه على الرغم من وجود هدنة تم الاتفاق عليها بين الفريقين المتقاتلين لكن المعارك لم تتوقف إلى الان ..والسبب يعود إلى رفض جزء من قادة الفيلق الثالث لهذا الاتفاق

وعلى الصعيد نفسه قالت مصادر مطلعة ان الجيش التركي اخذ يتقدم خلف جبهة النصرة شمالي سوريا وقد وصل الى مدينة الباب 

مشيرا الى ان هذه معلومات اليوم تخص ادلب ومعارك النصرة بدعم تركيا للسيطرة على مناطق المعارضه السورية فقط هيئه تحرير الشام التي تبقى هي تقود

 

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