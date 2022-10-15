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سوريا - لبنان - فلسطين

عقيد احتياط في جيش العدو الصهيوني : نحن في *وضع خطير جداً* من ناحية الحرب المستقبلية


 

اعترف يوسي لنغوتسكي - العقيد إحتياط في جيش العدو والخبير في التنقيب عن الغاز ان اسرائيل في وضع خطير جدا من ناحية الحرب المستقبلية 

وقال نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها، هناك *2000 صاروخ دقيق* يمكنها إصابة الهدف بخطأ 5 امتار، عبوة بمئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة، كل هذه الأمور خلقت وضعا فيه مصلحة عليا لإسرائيل *ان لا تندلع الحرب حالياً″*

واضاف ″التوصل إلى الإتفاق البحري مع لبنان، هو الدفاع الأمثل عن حقول الغاز ، وهذا سيكون أفضل دفاع لدينا، *ونحن في وضع سيء الى حد اننا يجب ان نشكر رب العالمين اننا وصلنا الى هذا الوضع″.*

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