موسكو تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،يوم الثلاثاء إن موسكو عرضت التوسط في اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، لكن الزعيم التركي "ليس متحمسا جدا" لهذه الفكرة حتى الآن.

وقال قالين لقناة 24Tv التركية: "لا توجد أرضية سياسية لعقد اجتماع بين أردوغان والأسد الآن، لكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية"، مضيفا أن روسيا عرضت التوسط في الاجتماع بين الزعيمين.

وأضاف قالين أن الرئيس التركي "ليس متحمسًا جدا لهذه الفكرة" حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه سيعقد اجتماعا مع الأسد "عندما يحين الوقت".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.

وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مقاتلي المعارضة "الذين يسعون للإطاحة بالأسد".