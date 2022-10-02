سوريا - لبنان - فلسطين

السيد نصر الله الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية


أكد أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم السبت، أن الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأفاد سماحته بأنهم أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور.

وقال أمين عام حزب الله: "في موضوع الحدود البحرية شاهدنا اليوم أن الرؤساء تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة والدولة هي التي تأخذ القرار الذي تراه لمصلحة لبنان".

وجاءت تصريحات السيد نصر الله خلال كلمة بمناسبة الاحتفال التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأمريكي حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

وأشارت الرئاسة إلى أن "عون اتصل بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي هوكشتاين، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد نصر الله الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الطوائف اللبنانية جميعها ليسَت بخير، فقط الطائفية بألف خير
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
المسجد الأقصى أصبح تحت سيادة الإحتلال
لبنان.. مجلس النواب يقر مشروع موازنة 2022
عن غرق زورق هاربين من لبنان..!
لبنان/ ترسيم الحدود مع فلسطين بقوَّة سلاح المقاومة هوَ القشة ألتي قَصَمَت ظهر البعير السعودي،
اميركا تريد تصفية ملفها السوري على حساب العراق!
رفع الحصار أو الدمار
لبنان تحكمه طوائف لذلك عصي ان يخضع لدولة واحدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فيسبوك