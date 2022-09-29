سوريا - لبنان - فلسطين

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية


أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

ولم ينل أي اسم طرحه النواب على 86 صوتاً وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى.

وبلغت عدد الأوراق البيضاء 64، في حين أن النائب ميشال معوض حاز على 36 صوتاً.. أما المرشح سليم إده فنال 11 صوتاً.. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان 10 - مهسا أميني 1 - نهج رشيد كرامي 1.

وعقدت جلسة البرلمان اليوم في الساعة 11 صباحا، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور 122 نائباً.

علماً أن النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الذين تغيبوا هم: سليم الصايغ، نجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي، ستريدا جعجع.

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