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لبنان.. مجلس النواب يقر مشروع موازنة 2022


أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، مشروع موازنة البلاد للعام 2022، بـ63 صوتا بالتصويت بالمناداة.

وخلال جلسة البرلمان، صوت 63 نائبا لصالح إقرار مشروع الموازنة، في حين عارض هذا المشروع 37 نائبا، وامتنع 6 نواب من التصويت عليه.

وتضمن مشروع الموازنة بنودا عدة، أبرزها زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة، ضعفين على الراتب الاساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، فيما تعد هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

وأفادت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15000 ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالجلسة.

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