سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان بلا كهرباء بدءاً من الغد


أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الخميس، نفاد مخزون المؤسسة من مادة "الغاز أويل"، مما سيؤدي إلى وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم غد الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان، ان "ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل"

وأضافت: "حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب العراق ولبنان، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية".

وتابعت المؤسسة: "حيث أنه لا يزال لغاية الان، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من مصر، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية، وحيث ان خزين معمل الزهراني من مادة الغاز أويل قد وصل لأقصى حدوده الدنيا وقد شارف على النفاد، وإزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة "الغاز أويل"، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة".

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