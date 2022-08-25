سوريا - لبنان - فلسطين

هجوم صاروخي آخر خلال ساعات يستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور


أعلنت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكرت الوكالة عن مصادر محلية في دير الزور باستهداف للقاعدة الأمريكية برشقات من القذائف الصاروخية تلى ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة، فيما لم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وأفادت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

ومساء الأربعاء أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بسقوط عدة صواريخ قرب قاعدة كونيكو وبعد فترة وجيزة قرب "القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا، مما أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين بإصابات "طفيفة".

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