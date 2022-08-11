. مسلح يحتجز رهائن في مصرف لبناني مطالباً بالحصول على ودائع مجمدة.

احتجز مواطن لبناني مسلح عدداً من الرهائن داخل مصرف لبناني، اليوم الخميس، مطالباً بالحصول على ودائعه المُجمَّدة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصرف يقع في شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما أشارت الوسائل الإعلامية إلى أن أحد المودعين دخل المصرف وهو مسلّح، وطالب بتسليمه أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، وبحوزته مادة شديدة الالتهاب، مهدداً بإشعال نفسه ومَن في الفرع، وهناك حديث عن إطلاق نار.

وظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، الشخص وهو يحمل سلاحاً ويحتجِز بعض الموظفين والعملاء، فيما يقوم الموظفون بعمل اتصالات.

فيما أفاد شهود عيان بأن مقتحم البنك أطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن، وأنه يمتلك مادةً حارقةً هدد بإشعال نفسه بها وإحراق البنك.

وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو المسلح، وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.