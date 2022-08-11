سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل الزعيم العسكري لتنظيم "داعش" في الجنوب السوري


نشرت وكالة "سانا" عن مصدر أمني سوري أن "الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية" أسفرت عن مقتل الزعيم العسكري لتنظيم "داعش" في الجنوب.

وبيّن المصدر أنه "تم قتل الإرهابي "الداعشي" أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف".

وأكد أن مقتل العراقي "جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه".

وأوضح  المصدر للوكالة أن "العملية أسفرت عن استشهاد عنصر من القوات الأمنية إضافة لإصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي "أبو سالم العراقي" رهينة".

وأعلن المصدر الأمني أن القوات المسلحة نفذت "عملية نوعية" ضد "مجموعة إرهابية انغماسية من جنسيات مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس بريف إدلب الشرقي".

وتابع أن تلك العملية "أسفرت عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل وجريح".

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