سوريا - لبنان - فلسطين

سرايا القدس تطلق عشرات الصواريخ على المدن الإسرائيلية


أطلقت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عشرات الصواريخ على المدن الإسرائيلية دفعة واحدة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، إنها "وضمن عملية وحدة الساحات وجهت ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات غلاف غزة"، وأشارت إلى أن "هذه الضربات جاءت كرد أولي على اغتيال قادتها العسكريين في مدينة رفح الليلة الماضية".

وقال المتحدث باسم السرايا "أبوحمزة" في بيان له: "سنجعل ما يسمى غلاف غزة بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة مكانًا غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد".

وأضاف في أول تصريح له منذ بدء التصعيد: "ما ظهر من قدراتنا الصاروخية هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "هذه الضربات الصاروخية التي وجهتها سرايا القدس الأكبر من ناحية العدد منذ بدء العملية العسكرية ضدها، الجمعة الماضية، بينما ذكرت بعض المصادر العبرية أن الضربة الصاروخية وصلت لحوالي 130 صاروخًا أطلقت من غزة".

 

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