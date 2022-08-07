السيد حسن نصر الله رداً على "التهديدات الإسرائيلية": لا تخطئوا التقدير

رد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على "التهديدات الإسرائيلية" تجاه لبنان، داعيا تل أبيب إلى "عدم الخطأ في التقدير كما أخطأت في غزة".

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إنه "على كل شريف أن يدينه وكل ساكت عن إدانة الجريمة مدان".

وأضاف أنه "من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة "الجهاد" أن ترد على الاعتداء بالأساليب المناسبة والزمان والمكان المناسبين".

وتابع أنه "على كل شريف أن يدعم هذا الحق وألا يشكك أحدا في هذا الحق، لأن السكوت سيفتح أبواب الاغتيالات مجددا على كل القيادات والكوادر في غزة".

وأردف قوله: "نحن في حزب الله نتابع ما يجري ساعة بساعة ونحن على تواصل مع قيادتي "الجهاد" و"حماس"، ونعتقد أن يد المقاومة ستكون هي العليا في المعركة".

واعتبر أن إسرائيل "تذهب إلى تقديرات خاطئة، وعندما تتوجه إلى لبنان بالتهديد هنا تخطئ التقدير إذ تظن أنها تستطيع ترهيبنا وتخويفنا".

وتابع: "أقول لهم، كما يحصل في غزة لا تخطئوا التقدير مع لبنان، كل ما تفعلونه وكل ما تقولونه لن يؤثر في إرادتنا ولا معنوياتنا ولا في قرارنا على الإطلاق، ونحن نثق بقوتنا كما نثق بضعفكم وجبنكم".

وأضاف: "الأيام بيننا وأنتم تعلمون أن المقاومة اليوم أقوى عودا وأقوى من أي زمن مضى، وفي غزة الساعات الآتية ستثبت أنكم أخطأتم في التقدير".