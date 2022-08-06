سوريا - لبنان - فلسطين

قصف صاروخي يستهدف "مستوطنات"


أعلنت سرايا القدس اليوم السبت، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت سديروت بـ 10 صواريخ.

وقالت في بيان سابق إنها "قصفت عند السادسة مساء تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة".

وأشارت وسائل إعلام إلى إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية من القطاع بشكل متزامن من المناطق كافة في مدينة غزة، ثم أعلنت سرايا القدس قصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون.

وقبل ذلك قالت سرايا القدس عبر "تليغرام" إن "سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء نضال العامودي يستهدفون مستوطنات (نتيفوت - سديروت - كيسوفيم - العين الثالثة - صوفا) برشقات صاروخية، وذلك في "عملية مشتركة" ضمن عملية "وحدة الساحات" وهو اسم العملية التي أطلقتها سرايا القدس ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق السبت، عن إطلاق 60 صاروخا على تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

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