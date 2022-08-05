قراءاتنا في مسار العدوان الإسرائيلي على فلسطين

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حازم أحمد فضالة || 1- ستعاني إسرائيل من أيام صعبة، أصعب من أيام (سيف القدس) التي كانت أحدَ عشَر يومًا، ذاقت بها إسرائيل (4300) صاروخ! 2- سنرى حال إسرائيل عندما تصل إلى مستوى (السقف الزمني)؛ الذي كان مع مقاومة غزة (11) يومًا لا أكثر. 3- اليوم عندما تصل إسرائيل (السقف الزمني: 11 يومًا)، ولا تجد وساطات إقليمية تنقذها من صواريخ المقاومة ومُسيَّراتها؛ ماذا تفعل؟ نحن نجيب عن ذلك: يهرب الإسرائيليون، عشرات الألوف تزدحم على بوابات المطارات، ومثلهم يزدحمون على الشواطئ (مهاجرون غير شرعيون)! 4- سوف تتحرك تظاهرات قوية مناصرة لفلسطين من داخل الأردن. 5- ستُطلق بعضُ الصواريخ تدريجيًا من جنوبي لبنان، وسورية، وعلى الجليل والجولان الاستعداد (تصعيدًا)! 6- لن يقف الإعلام العالمي مع إسرائيل. نظل معكم في قراءتنا وتحليلنا مع تطور الأحداث ومتغيراتها.