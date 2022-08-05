السيد حسن نصر الله: المقاومة لديها متفجرات عسكرية ولا تحتاج لنيرات الأمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله أن حادثة المرفأ كانت قاسية على جميع اللبنانيين وأهم مشكلة واجهتها هذه المصيبة هي التوظيف السياسي.

وقال السيد نصر الله خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء في بيروت، أن من جملة من كان يجب أن يقع عليهم اللوم في مصيبة المرفأ هي الجهات السياسية والإعلامية التي خطفت هذه المصيبة ووظفتها سياسيا منذ الساعات الأولى.

وأشار إلى أن هناك من استغل بشكل قبيح وغير إنساني آلام العائلات ليخدم هدفه السياسي وهدف من يموله ليستفيد من الحادثة في معركته مع المقاومة ومع حزب الله.

وشدد على أن المقاومة لديها متفجرات أصلية وعسكرية ولا تحتاج لنيرات الأمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية.

وأكد على أن المسؤول الأكبر عن تعطيل التحقيق هو من يرفض التنحي، وقال إن هناك قضاء وضباط مسؤولين عن حادثة المرفأ لم يتم التحقيق معهم.

ودعا إلى العودة إلى العمل القضائي النزيه، وإلى فتح المسار القضائي من جديد وإلى أن يحاسب المسؤول عن هذه المصيبة.

وتابع "هناك مظلومين في السجون في حادثة المرفأ"، وأضاف "يجب أن تخرجوا هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم الوصول إلى الحقيقة".