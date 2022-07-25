سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل في دائرة التهديد


أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله أن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط.

وقال السيد نصر الله بحسب قناة "الميادين" إن "الدولة اللبنانية قدمت تنازلا كبيرا من خلال ما طلبته من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين عندما تحدثت عن الخط الـ23".

وأضاف: "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، وكل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر".

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