سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة


أصيب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر برصاص مسلحين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار نحو مركبة الشاعر ما أدى لإصابته في قدمه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن المسلحين أطلقوا النار من داخل مركبة توقفت قبالة مركبة الشاعر، ما أدى إلى إصابته بنحو 6 رصاصات في رجليه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الهجوم المسلح الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أجهزة أمن السلطة صادرت هواتف المتواجدين في مستشفى رفيديا بنابلس بعد وصول الدكتور ناصر الدين الشاعر عقب إصابته بالرصاص.

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