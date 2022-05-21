سوريا - لبنان - فلسطين

محور الإنتصار عليه الإعتماد 


حسين المير ||

 

يجب علينا أن نتعلم وندرك بعد الإعتداءات الصهيونية المستمرة والمتكررة على سورية والتي يتصدى لها سلاح الدفاع الجوي السوري الباسل بكل إمكانياته وقدراته ويقدم الشهداء من ضباطه وجنوده في كل هجوم غادر .

أن محور المقاومة هو الحليف الوحيد والصديق الوفي والثابت  الذي يجب أن نثق به ويقف إلى جانبنا

وإن الأيام القادمة ستثبت أن محور المقاومة المتمثل بإيران ورجال الله في المقاومة اللبنانية والفصائل العراقية ورجال الأنصار .

هم الأكثر وفاءً لسورية ولدمشق وهم المدافعين الحقيقيين عن ترابها مع الجيش العربي السوري  وعليهم الإعتماد فقط  ...

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