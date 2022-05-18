حسين الجنابي ||

لبنان والعراق ما بعد الانتخابات على مفترق طرق... أما حكومة غربية أو الدخول في الفراغ السياسي عبر سلاح تعادل القوى السياسية...

جرت الانتخابات في لبنان بنسبة قدرت ب 41٪ ، صرح بعدها وبشكل مستعجل حزب القوات اللبنانية، أنه سيقصي حzب الله وحلفائه من المشاركة في السلطة وكانت التوقعات الأولية ترجح ان تكون الكتلة الأكبر مكونة من حzب الله وحلفائه، مما سيدفع في حال صدقت التوقعات ، بمنافسيه الى التشكيك بالنتائج و بنزاهتها لتنتهي كما هي العادة باللجوء إلى التصعيد في الشارع في حال لم تفلح الارادة الغربية في تحقيق طموحها بالوسائل السياسية. السيناريو الأقرب هو ان تكون الأوزان متساوية او متقاربة للأحزاب الرئيسية، بحيث تكون متعادلة ، ما يجعل كل منهم عاجزاً عن تشكيل حكومة دون تقديم تنازلات كبيرة يستحال القبول بها، وسيعمل الطرفين على أستمالة المستقلين والاقليات للانضمام إلى تحالف يحقق الاغلبية في البرلمان للتصويت على حكومة ذات توجهات معينة، وبذلك سيحذو لبنان حذو العراق، فلا أحد قادر على تشكيل حكومة لوحده، بسبب تقارب التوازنات للأحزاب الرئيسية... ليصبح الشارع هو الملعب السياسي.

ولا بد من التذكير بحقبة تاريخية قريبة وهي، عندما عزم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في الدخول إلى طريق الحرير وبعد اسبوع او اسبوعين من زيارته للصين خرجت تظاهرات أطاحت به وكذلك نفس الشيئ مع رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عندما أعلن ان لم ترفع العقوبات الاقتصادية عن لبنان فأنه سيتجه نحو الشرق اي روسيا والصين ايضا أنطلقت التظاهرات بعد اسبوع من تصريحه وأطاحت به. ولكي لا أطيل أختصرت السرد بهاتين الحادثتين الدلالة على تشابه سيناريوهات لبنان والعراق، والا فالاحداث المتشابهة كثيرة وما اريد ان اخلص له هو أن المتوقع في لبنان هو نفس ما يحدث في العراق، والتصعيد في البلدين بنفس الوقت او بفارق بسيط متوقع جدا وأنتظار بعض المتغيرات الإقليمية والدولية.

النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية... حسب ما نشرت...

حزب الله وحركة أمل وحلفائه 64.

المستقلين 13

القوات اللبنانية 20

التيار الوطني الحر 18

الحزب التقدمى الاشتراكى 9 مقاعد، وأعضاء المستقبل السابقون 6 مقاعد، حزب الكتائب 5 مقاعد، حزب التاشناق 3 مقاعد، حركة الاستقلال مقعدين، التظيم الشعبى الناصرى مقعد، حزب الاتحاد مقعد، حزب الوطنيين الاحرار مقعد، تيار المردى مقعدين، المشاريع مقعدين، الجامعة الإسلامية مقعد.

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