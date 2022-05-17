الاحتلال الاسرائيلي يعتقل "حامي تابوت" شيرين أبو عاقلة في القدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، باعتقال الشاب المقدسي عمر أبو خضير، والمعروف بإقدامه على حماية نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء اعتداء قوات الاحتلال على الجنازة.

وذكر موقع "القسطل" أن "قوات الاحتـــلال اعتقلت المقدسي عمر أبو خضير من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة".

وأضاف الموقع، أن "أبو خضير "حامي التابوت" هو صاحب المشهد الشهير أثناء حماية نعش أبو عاقلة، حيث حمل النعش بيد وغطى رأسه بالأخرى خلال اعتداء قوات الاحتلال بالهروات على المشيعين".

وبالقرب من المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة، هاجمت قوات الاحتلال المشيعين وكاد أن يسقط نعش شيرين أبو عاقلة في تلك اللحظة، ما أثار المشهد استياء واستهجان دولي.

وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قد قتلت برصاص قناصة الاحتلال، أثناء تغطيتها اقتحام جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الأربعاء الماضي.