سوريا - لبنان - فلسطين

جندي إسرائيلي يعترف باستهداف "شيرين أبو عاقلة" من مسافة 190 مترا


نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن جندي إسرائيلي اعترف بإطلاق النار في المنطقة التي كانت تقف فيها الصحيفة، شيرين أبو عاقلة، وقد يكون قد أصابها.

وشدد المسؤول أن الجندي كان جالسا في سيارة جيب مسلحا ببندقية بعدسة تلسكوبية قبل أن يطلق النار على أبو عاقلة.

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "التحقيقات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي ترجح مقتلها برصاصة قناص إسرائيلي".

 

وذكرت الصحيفة في خبرها الرئيس الذي أعده مئير ترجمان بمشاركة آخرين، أن "هناك إمكانية أن "يكون أحد الجنود قد نفذ إطلاقا للنار من داخل فتحة خاصة في سيارة الجيب، عبر ناظور (عدسة مكبرة)، وتوجد إمكانية أن تكون المراسلة أصيبت بنار الجندي (القناص) الإسرائيلي".

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