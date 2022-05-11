سوريا - لبنان - فلسطين

شاهد لحظة اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" في جنين


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لمقتل قوات الاحتلال الاسرائيلي للصحفية في قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.

 

وأظهر مقطع الفيديو إصابة الصحفية شيرين بطلق ناري بالرأس، وتجلس إلى جانبها زميلتها شذا حنايشة، ومساع من الشبان في سحب أبو عاقلة من أمام نيران قناصة الاحتلال الاسرائيلي.

 

وكانت الصحفية شيرين ترتدي السترة الزرقاء التي تؤكد هويتها الصحافية، وكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية بشكل ظاهر "صحافة" و"PRSS".

وقال رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن "شيرين ارتقت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين، مؤكدا أن الاحتلال تعمد اغتيالها في موقعها الذي لم يكن فيه أي اشتباك بين مقاومين وبين قوات الاحتلال".

 

واتهمت شبكة الجزيرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مراسلتها في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة وقتلها "بدم بارد".

واعتبرت الشبكة ما جرى، في بيان، "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت الشبكة، الأربعاء، أن مراسلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهدت بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين.

ودانت الشبكة "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

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شاهد لحظة اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" في جنين
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