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الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
سوريا - لبنان - فلسطين
اعلام العدو || مفزاكي راعم: هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية في إسرائيل.
وكالة انباء براثا
85
2022-04-20
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اعلام العدو || مفزاكي راعم: هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية في إسرائيل.
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