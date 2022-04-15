اشتباكات بين مسلحين موالين لأنقرة لاقتسام الموارد في الحسكة

أفادت وكالة سانا السورية بمقتل وإصابة عدد من المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة، جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة فيما بينهم، في المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة الشمالي.

ونقلت “سانا” عن مصادر محلية أن “اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة اندلعت بين عدة مجموعات مسلحة تتبع لما يسمى فرقة الحمزة المرتبطة بتركيا في قرية تل ارقم بمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

وتأتي هذه الاشتباكات في سياق الاقتتال المتواصل بين تلك التنظيمات لاقتسام النفوذ والمسروقات وطرق التهريب والاستيلاء على منازل المواطنين من جهة، والفوضى والانفلات الأمني بتلك المناطق من جهة أخرى.