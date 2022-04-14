سوريا - لبنان - فلسطين

عون يؤكد أن الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها


أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية المقبلة قائمة في موعدها.

ونقل موقع الرئاسة اللبنانية عن عون قوله: "نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية، وما زال البعض يشكك بإجرائها، اجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها، وقد أقرت الاعتمادات الإضافية لها".

ومن جهة اخرى أشار الرئيس عون إلى أن "زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس ل‍لبنان تتخذ "أهمية كبرى وطنيا وروحيا وإنسانيا، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة".

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