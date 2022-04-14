الشهيدة غادة سباتين الفلسطينية .. جرائم الكيان الصهيوني مستمرة

إياد الإمارة ||

· وأنبوب نفط البصرة إلى العقبة من أجل أمن الصهاينة

غادة سباتين ذات (٤٥) عاما أرملة وأم لستة ايتام كانت صائمة عندما عرجت روحها الطاهرة إلى السماء شهيدة بعد أن اقدم الكيان الصهيوني الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين على إعدامها قرب مدينة بيت لحم ..

السيدة غادة في قائمة أحرار الأرض وسادة السماء الشهداء تخضبت بدمها الزكي وهي تمسك بتراب ارض فلسطين وقضيتها التي نحملها جميعا في قلوبنا وعقولنا ولن نتخلى عنها مهما كانت التحديات التي نواجهها في أي مرحلة من المراحل.

فلسطين قضيتنا ..

التطبيع لن يحقق للصهاينة أحلامهم ..

المطبعون الأذلاء ستسحقهم أقدام المقاومة ..

لم يتوقف إعلام الذهن الخالي في الإمارات والسعودية ومصر والأردن وفي بقية بؤر الذل والمهانة عند هذه الجريمة الصهيونية المتكررة .. لم تهتز لحكام ممالك وإمارات ودول الذهن الخالي "قصبة" ..

قد تتحرك "دكة غسل الموتى" لكن لا تهتز ضمائر الحمقى وذوي الكروش من أصحاب زبد العروش التي ستذهب جفاء ..

غادة الشهيدة الصائمة فضحت زيف بعض العرب وجبنهم وتخاذلهم ومستوى العار الذي هم فيه ..

كم ردد:

بعض السذج ..

وبعض الحمقى ..

وبعض الجبناء ..

هنا في العراق أقوال وأخبار وسائل الإعلام العربية "العبرية الصهيونية" الجوفاء التي تزيف الحقيقة وتضلل الوعي وتروج للمذلة والمهانة والصغارة، ولم تحركهم لحظة وعي واحدة أو تدفع بهم لأن يقولوا كلمة حق أو يقفوا موقف حق ..

تريد حكومتنا مد خط أنبوب ينقل نفط البصرة عبر الأنبار إلى الأردن الزرقاوية المطبعة ومنها إلى مصر تحقيقا لمشروع الشام الجديد طوقا آمنا حول الكيان الصهيوني الإرهابي ..

هذه الحقيقة!

نفط البصرة إلى العقبة من أجل أمن الكيان الصهيوني ..

هل يدرك:(السذج، الحمقى، الجبناء) ماذا يريد الكيان الصهيوني الإرهابي من العراقيين؟

هل يدرك هؤلاء طبيعة بعض طبقتنا السياسية التي تحكم في هذا البلد؟

هل يدرك هؤلاء وغيرهم إن سبب كل ما نحن فيه هم الصهاينة يقف معهم أرباب الفساد الذين جعلوا منا لقمة سائغة في أفواه الصهاينة وأذنابهم من بعثيين وإرهابيين وحكام الذهن العربي الخالي؟