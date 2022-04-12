مصدر أمني: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين في انفجار قرب صيدا جنوبي لبنان.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار ضخم هز بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن سبب الانفجار لا زال مجهولا حتى الآن.

وأفاد موقع "لبنان 24" بأن انفجارا كبيرا هز قرية بنعفول قضاء صيدا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأضاف أن الحادث تسبب بأضرار مادية جسيمة، مشيرا إلى أن تفاصيل ما حصل لم تتضح بعد. وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن الانفجار وقع في مركز لكشافة الرسالة قرب مبنى بلدية بنعفول.