سورية تحتج لدى الأمم المتحدة إزاء العدوان الصهيوني على اراضيها

وجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة احتجاجية على العدوان الصهيوني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المقداد في الرسالة إن “استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي”.

وشدد الدبلوماسي السوري على أن “عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك”.

وأكد وزير الخارجية على موقف سوريا القائم على “رفض العدوان وتعريض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية”.

وأوضح أن دمشق طالما حذرت من تبعات وعواقب استمرارها خاصة وأنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخرقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء يوم السبت لعدوان صهيوني في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.